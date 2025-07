A México no le convienen acuerdos como el de Estados Unidos con la Unión Europea: Kenneth Smith

A México no le convienen acuerdos como el de Estados Unidos con la Unión Europea, afirmó Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que Estados Unidos llegó a un acuerdo marco con la Unión Europea que fija un arancel de 15% a las importaciones de productos de ese bloque, incluidos los automóviles, y un arancel de 0% para los productos estadounidenses.

También el acuerdo comprende compras estadounidenses significativas de energía y equipos militares estadounidenses.

Tras las conversaciones en Escocia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Trump afirmó que la Unión Europea había acordado comprar energía estadounidense por valor de 750,000 millones de dólares y una “gran cantidad de armamento”,

En la red X, Smith opinó que los acuerdos que Estados Unidos ha anunciado con países con los que no tiene tratados de libre comercio incluyen un arancel base de 15%, pero que México y Canadá no deben aceptar algo similar, ya que tienen en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que no se cobra ningún arancel.

“El objetivo de la negociación para México debe ser obtener una exclusión total de aranceles para las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del Tratado, así como una garantía de exclusión de toda medida futura que imponga Estados Unidos por seguridad nacional”, agregó el también jefe negociador del TLCAN (antecesor del T-MEC) por parte de la Secretaría de Economía.

Según Smith, México tampoco debe aceptar comercio administrado en el comercio de acero y aluminio, es decir cupos (límites cuantitativos), porque le abriría la puerta a Estados Unidos a que busque imponer este tipo de barreras en todas las exportaciones mexicanas durante la revisión del T-MEC, programada para julio de 2026.

“A diferencia de la Unión Europea, Reino Unido, y Japón, México cuenta con tres enormes ventajas en esta negociación. Somos el principal exportador de insumos esenciales para la manufactura estadounidense; el mercado número uno para las principales exportaciones agrícolas de Estados Unidos y podemos argumentar con datos duros que Estados Unidos necesita a la economía mexicana para poder competir con éxito contra China en lo que resta del siglo XXI”, dijo Smith.

La agencia Reuters refirió que muchos europeos considerarán que el arancel de referencia de 15% es un resultado pobre en comparación con la ambición inicial europea de un acuerdo arancelario cero por cero, aunque es mejor que la tasa del 30% con la que se amenazaba.

El anuncio de Trump se hizo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Escocia para conversar con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de impulsar un acuerdo por el que se ha luchado duramente.

Trump, que busca reordenar la economía mundial y reducir el déficit comercial estadounidense, ha conseguido hasta ahora acuerdos con Gran Bretaña, Japón, Indonesia y Vietnam, entre otros, aunque su administración no ha cumplido la promesa de "90 acuerdos en 90 días".

