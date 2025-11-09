Sánchez: con México, reivindico las luces

Madrid. El presidente español Pedro Sánchez aseguró en un entrevista publicada este domingo que normalizar las relaciones con México es una "prioridad" para su gobierno, tras años de tensiones por el pasado colonial de España.

"La diplomacia exige, necesita, de una cierta discreción, pero puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos muy próximo en todas las dimensiones", declaró en una entrevista con el diario El País.

Sánchez reconoció los "claroscuros" de su historia compartida y subrayó que reconocerlos es clave para construir relaciones más sólidas.

“Yo siempre he trasladado a los responsables mexicanos que el Gobierno de España, en esta dilatada y profunda y estrecha relación histórica que tenemos, siempre he reivindicado las luces”.

Salida de Perú

La encargada de negocios de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó el sábado Lima, informó la agencia migratoria del país andino, en medio de un quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Perú rompió relaciones con México por otorgar asilo a una exprimera ministra del destituido expresidente peruano Pedro Castillo, un acto que calificó como "inamistoso".

"En la fecha y según lo dispuesto por el @GobiernoPeru_, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país", dijo la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, a través de su cuenta de X, la noche del sábado.

Ambos países no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023, durante la gestión del exmandatario izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, quien había defendido al izquierdista Castillo que intentó disolver el Congreso peruano a fines del 2022 y que ahora enfrenta cargos de rebelión.