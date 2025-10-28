Rodrigo Paz va a EU por dólares y diplomacia

La Paz. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, gestionará esta semana en Estados Unidos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Washington, rotas desde 2008, y ayuda de organismos internacionales de crédito para superar la crisis económica.

El líder de centroderecha, que asumirá el poder el 8 de noviembre, planea sostener reuniones en Washington con representantes del gobierno de Donald Trump, así como con directivos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional.

"Ya vendremos con dólares fresquitos para nuestra reserva internacional", dijo Paz a la prensa el fin de semana.

Paz prometió que sus primeras medidas se enfocarán en resolver la escasez de divisas en el sistema financiero y el desabastecimiento interno de combustibles. La inflación interanual a septiembre superó el 23%.

No invitará a dictadores

Rodrigo Paz señaló ayer que Nicolás Maduro no representa los valores de "democracia y libertad", tras las críticas del dictador venezolano por rechazar su presencia y la de los de Cuba y Nicaragua en su posesión.

El presidente electo no desea que los tres mandatarios estén ese día porque no los considera democráticos.

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó durante los últimos 20 años, con Evo Morales y Luis Arce.