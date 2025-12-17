Reino Unido se reincorporará al programa de intercambio de estudiantes Erasmus+

Reino Unido y la Unión Europea acordaron este miércoles permitir que los estudiantes británicos vuelvan a participar en el popular programa de intercambio de estudiantes Erasmus+, una pequeña pero simbólica señal de la mejora de las relaciones tras el Brexit.

La contribución Reino Unido para el año académico 2027-2028 será de 570 millones de libras (760 millones de dólares), dijo el Gobierno británico, que el acuerdo incluía un descuento del 30% en comparación con los términos predeterminados bajo el actual acuerdo comercial con la UE.

Las dos partes también han acordado iniciar negociaciones sobre la integración del mercado de la electricidad, y han fijado un plazo para ultimar un acuerdo comercial sobre alimentos y bebidas y la vinculación de los mercados del carbono el año que viene, según el comunicado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha buscado estrechar los lazos con la UE desde que fue elegido el año pasado, y en mayo saludó una "nueva era" en la relación cuando ambas partes acordaron el reajuste más significativo de los lazos comerciales y de defensa desde la salida del país del bloque en 2020.

Starmer ha tratado de distinguir su enfoque de las relaciones a menudo tensas entre los anteriores Gobiernos conservadores y la UE durante las negociaciones del Brexit.

"Los acuerdos de hoy demuestran que nuestra nueva asociación con la UE está funcionando", ha dicho el ministro de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, que ha calificado el acuerdo Erasmus+ como "una gran victoria para jóvenes.

"Nos hemos centrado en las prioridades de los ciudadanos y hemos logrado un acuerdo que da prioridad a las oportunidades", añadió.

Más de 100,000 personas en Unido podrían beneficiarse del programa en el primer año, según el Gobierno.

El regreso Reino Unido al programa Erasmus+, que permite a cientos de miles de estudiantes de la UE cada año estudiar en otro país del bloque durante un año como máximo, ha sido durante mucho tiempo una demanda clave de la UE para reforzar los lazos entre ambas partes. Reino Unido abandonó el programa tras el Brexit.