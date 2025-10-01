República Dominicana deja fuera de cumbre a dictaduras

Santo Domingo. Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados para la celebración de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó ayer 30 de septiembre, el país organizador.

Los tres países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de ser regímenes dictatoriales.

República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre las Américas, explicó que la decisión este año "responde a un criterio estrictamente multilateral" en un contexto de "polarización política" y en favor de "priorizar el éxito del encuentro".

"Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", indicó un comunicado oficial del gobierno dominicano.

Sin embargo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en X: “Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas”.

En ese mismo sentido, Rodríguez aseguró -en un comunicado- que la decisión "constituye una evidente claudicación ante las brutales presiones unilaterales del secretario de Estado estadounidense", el cubano-americano, Marco Rubio.

Las autoridades dominicanas aclararon que mantienen una relación bilateral de "características propias" con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y "cordiales" con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones.

"El gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas allí", indicó el texto en referencia a los comicios de 2018 y 2024, que fueron tachados de fraudulentos por la oposición y varios países.