Protestas por brutalidad policial en Indonesia dejan tres muertos y suspensión de TikTok

Violentas protestas por la muerte de un mototaxista atropellado por la policía en Indonesia dejaron al menos tres muertos y obligaron este sábado a la red social Tik Tok a suspender sus transmisiones en vivo para evitar enardecer a los manifestantes en todo el país.

Las muertes se registraron el viernes en un incendio en la ciudad de Macasar, en la isla indonesia de Célebes, y las protestas se extendieron a varias ciudades del país, entre ellas la capital, Yakarta.

La violencia comenzó el viernes cuando se difundieron imágenes de un mototaxista atropellado por la policía en una manifestación en Yakarta, donde se habían estado registrando protestas durante toda la semana contra las dificultades económicas, la corrupción y los grandes beneficios de los legisladores indonesios.

El atropello causó conmoción entre la población, que salió exasperada a las calles en varias ciudades del país.

En Macasar, principal urbe del sur Célebes, las protestas se tornaron violentas cuando los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y cócteles Molotov, incendiando un edificio del consejo provincial y local y varios vehículos.

"En el incidente de anoche murieron tres personas. Dos fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital. Quedaron atrapadas en el edificio en llamas", dijo el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba.

Al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas, agregó el funcionario, quien acusó a los manifestantes de irrumpir en la oficina para prenderla en fuego.

Yakarta también fue escenario el viernes de violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones continuaron este sábado en diferentes puntos del país, como en la isla de Bali, donde cientos de estudiantes y conductores de mototaxis se manifestaron frente a la sede de la policía local.

"Bali es el centro del turismo en Indonesia y queremos protestar aquí para llamar la atención internacional sobre la injusticia legal, la corrupción y la impunidad de los delitos policiales", declaró a AFP uno de los manifestantes.

Manifestantes sostienen una bengala y ondean una bandera pirata del anime japonés One Piece, tendencia en internet utilizada para criticar las políticas gubernamentales.SONNY TUMBELAKA / AFP

También hubo movilizaciones en la vecina isla de Lombok y en la de Java.

En respuesta a las protestas, la red social TikTok anunció este sábado que suspendió durante "unos días" su función de transmisiones en directo en Indonesia.

Con más de 100 millones de usuarios, Indonesia tiene una de las mayores audiencias de TikTok en todo el mundo.

Estas son las manifestaciones más violentas que ha enfrentado el presidente indonesio Prabowo Subianto desde su llegada al poder en octubre del año pasado.

De momento, siete policías fueron detenidos por la muerte del mototaxista y enfrentarán un juicio.

El presidente pidió calma a la población, ordenó investigar la muerte del mototaxista y prometió que los policías responderán por sus actos.