Muere presidenciable Miguel Uribe Turbay

Bogotá. El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos, informó su esposa la madrugada del lunes.

Miguel Uribe Turbay representa la tragedia nacional de casi cuatro décadas: su mamá murió en un fuego cruzado hace 34 años tras ser secuestrada por hombres de Pablo Escobar; su abuela Nydia Quintero de Turbay murió el pasado 30 de junio, en la misma clínica donde su nieto estaba luchando por su vida; y ayer, Miguel Uribe Turbay pierde la pelea que estaba dando por su recuperación tras el atentado el pasado 7 de junio.

Desde 2022 se desempeñó como Senador del Centro Democrático tras ser escogido como líder del partido en el Senado. En las elecciones fue el congresista más votado del país. Desde ese momento, se mantuvo como un firme opositor del Gobierno de Gustavo Petro en temas económicos y de seguridad.

El 4 de marzo oficializó su precandidatura a la presidencia. Por el partido del Centro Democrático tenía como rivales a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín. Aunque su recorrido político era menor, algunos sectores de centro derecha lo vieron como el favorito.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El 7 de junio el político recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

El ataque, grabado en decenas de videos difundidos por redes sociales, conmocionó al país, provocó condenas a nivel nacional e internacional y recordó la época de violencia que sufrió Colombia hace más de tres décadas cuando cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en ataques separados atribuidos a narcotraficantes aliados con escuadrones paramilitares y a narcotraficantes.