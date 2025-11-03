Miles de evacuados por el tifón 'Tino' en Filipinas

Miles de personas han sido evacuadas en las últimas horas de las regiones costeras de la isla de Leyte, en el centro-este del archipiélago de Filipinas, ante la llegada del tifón 'Tino'.

"Las evacuaciones continúan en Palo y Tanauan", ha explicado un portavoz de la agencia de respuesta de desastres de Leyte, Roel Montesa, citado por el diario 'Phil Star'. También han sido evacuadas miles de personas de la vecina isla de Samar, donde se esperan olas de hasta tres metros de altura.

El tifón ha tocado tierra en la región de Silago sobre las 12:00 horas de este martes, 4 de noviembre, según la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA).

Trayectoria del tifón Tino.Foto EE: Especial

La tormenta genera vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora con rachas de hasta 205 kilómetros por hora. 'Tino' atravesará el archipiélago filipino por su zona central y está previsto que salga de la zona filipina el miércoles o el jueves.