Maduro denuncia que EU está "inventando una guerra" con Venezuela, tras despliegue militar

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el viernes que Estados Unidos se está "inventando una guerra" con Venezuela, en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe al que ahora se sumará un portaviones.

Estados Unidos envió buques de guerra, aviones caza y soldados a esta región para operaciones contra el narcotráfico, aunque Venezuela insiste en que el objetivo es derrocar a Maduro.

Han bombardeado 10 presuntas narcolanchas desde el 2 de septiembre con saldo de al menos 43 muertos.

"Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", dijo Maduro en una cadena obligatoria de radio y televisión.

Estados Unidos "se inventa un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso, ya demostradamente falso", siguió Maduro. "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia".

Washington anunció más temprano que sumará a su operación en el Caribe al portaviones USS Gerald R. Ford.

El presidente Donald Trump ha dicho que estudia ataques estadounidenses en tierra en Venezuela.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que el despliegue de Estados Unidos representa "una amenaza militar ahí en el Caribe contra Venezuela, contra la región, contra Latinoamérica, contra el Caribe".