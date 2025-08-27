Kushner y Blair visitan la Casa Blanca

Washington. El presidente Donald Trump presidió ayer 27 de agosto, una reunión política sobre la guerra de Gaza con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair y el ex enviado de Trump a Oriente Medio Jared Kushner, informó un alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump, altos funcionarios de la Casa Blanca, Blair y Kushner discutieron todos los aspectos de la cuestión de Gaza, incluida la escalada de las entregas de ayuda alimentaria, la crisis de los rehenes, los planes de posguerra y más, detalló el funcionario a Reuters.

El funcionario describió la sesión como "simplemente una reunión de política" como las que celebra con frecuencia Trump y su equipo.

Kushner, que está casado con la hija de Trump, Ivanka, fue un asesor clave de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump en asuntos de Oriente Medio. Blair, que fue primer ministro durante la guerra de Irak de 2003, también se ha mostrado activo en cuestiones de Oriente Próximo.

"Es un plan muy completo el que estamos elaborando al día siguiente (en Gaza) y mucha gente va a ver lo sólido que es y lo bien intencionado que es y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump aquí", dijo el enviado especial, Steve Witkoff, quien adelantó la reunión en el programa "Special Reporting with Bret Baier" de Fox News, el martes.