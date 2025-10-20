Israel hizo pausa, 26 palestinos muertos, y retoma cese el fuego

Jerusalén. El Ejército israelí anunció ayer domingo 19 de octubre, la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una jornada de intensos bombardeos y enfrentamientos que dejaron al menos 26 palestinos muertos y dos soldados israelíes fallecidos.

La suspensión temporal de la tregua se produjo luego de que Israel acusara a Hamás de violar el acuerdo al lanzar un misil antitanque y abrir fuego contra sus tropas. En respuesta, las fuerzas israelíes realizaron ataques aéreos y de artillería en distintos puntos del enclave, incluidos objetivos de Hamás como túneles, depósitos de armas y posiciones de combate.

El ejército de Israel, a su vez, anunció la muerte de dos soldados en enfrentamientos en Rafah, en el extremo sur de esta franja costera donde la población carece de víveres, agua, medicina y combustible por meses de bloqueo israelí.

Tras haber acusado a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave "hasta nuevo aviso", según un responsable israelí.

El movimiento palestino desmintió estas acusaciones y dijo que Israel inventaba "pretextos" para "reanudar" la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí.

"De acuerdo con las directrices de la cúpula política, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego", afirmó el ejército en un comunicado.

Donald Trump también lo confirmó.