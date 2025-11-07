Expresidenta Jeanine Áñez, excarcelada

La Paz. La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue excarcelada ayer 6 de noviembre, en La Paz donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia fuera anulada.

"Es grato ver que nuevamente la justicia en Bolivia va a reinar. Es la única mujer que asumió el cargo con valentía y coraje", dijo frente al centro penitenciario Lizeth Maure, enfermera de 46 años.

Áñez, abogada de 58 años, gobernó un año, hasta noviembre de 2020, cuando fue relevada por el izquierdista Luis Arce.

Fue encarcelada en 2021 por "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en el que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales.

Su condena fue anulada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial.

El argumento fue que a Áñez le correspondía, antes de ser juzgada en un fuero penal, un "juicio de responsabilidades" en el Congreso, una prerrogativa que tienen los presidentes, vicepresidentes y ministros.