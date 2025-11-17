Exportaciones rusas de grano a través del mar Báltico aumentan un 30% en 2025

Las exportaciones rusas de cereales desde sus terminales del mar Báltico han aumentado un 30% este año, y casi la mitad se destinan a países africanos, mostraron el lunes datos del Centro Federal de Evaluación de la Seguridad de los Productos Agrícolas.

Rusia, primer exportador mundial de trigo, está ampliando sus puertos del mar Báltico para diversificar las exportaciones agrícolas y reducir la dependencia de las rutas del mar Negro, donde la infraestructura de transporte marítimo ha sido blanco de ataques por parte de Ucrania.

Las exportaciones de cereales desde los puertos del mar Báltico ascendieron este año a 1.3 millones de toneladas métricas hasta el 12 de noviembre, según los datos, de las que el 42% se destinaron a África. El trigo representó el 93% del total de las exportaciones de grano desde estos puertos.

En África, el grano procedente de los puertos del Báltico se envió a Marruecos, Nigeria, Egipto, Senegal, Togo, Túnez, Argelia y Camerún.

En los últimos años, Rusia ha abierto dos nuevos puertos importantes, Vysotsky y Lugaport, en el golfo de Finlandia, cerca de la ciudad de San Petersburgo. Estos puertos tienen capacidad para manejar hasta 15 millones de toneladas métricas al año.

Rusia tiene previsto exportar 50 millones de toneladas de grano en total en la campaña comercial 2024/25, que va de julio a junio.

Sin embargo, las exportaciones desde los puertos de todo el país en general han sido lentas hasta ahora, con 16.8 millones de toneladas desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, según datos de la empresa de transporte agrícola Rusagrotrans, debido a una abundante cosecha mundial y a los bajos precios.