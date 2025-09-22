EU queda fuera de reunión sobre democracia convocada por Brasil, Chile y España en la ONU

Estados Unidos no fue invitado a una reunión para debatir el estado de la democracia global, que está siendo organizada por Brasil, Chile y España durante la Asamblea General de Naciones Unidas, dijeron a Reuters dos personas involucradas en la planificación del evento.

En 2024, bajo el Gobierno del presidente Joe Biden, Estados Unidos fue invitado a la reunión, pero "el mundo ha empeorado tanto desde el año pasado que hay personas que ya no pueden ser invitadas", dijo una de las fuentes.

Los ataques de Donald Trump a Brasil por el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro, condenado este mes por planear un golpe de Estado, también influyeron en la decisión de excluir a Estados Unidos del evento, dijo una de las fuentes.

En represalia por lo que describió como una "caza de brujas" contra Bolsonaro, Trump impuso fuertes aranceles a las importaciones brasileñas y sancionó al juez del Supremo Tribunal Federal que supervisa el caso, Alexandre de Moraes.

"No es posible invitar a quienes cuestionan nuestra democracia y nuestras instituciones", dijo una de las fuentes.

El Gobierno estadounidense anunció el lunes nuevas sanciones, esta vez contra Viviane Barci de Moraes, esposa del juez Moraes, y su bufete de abogados. Estados Unidos también suspendió los visados de otros miembros del poder judicial brasileño y de su procurador general, Jorge Messias.

La reunión, denominada "En defensa de la democracia y contra el extremismo", tendrá lugar el miércoles durante el período de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El lunes ya habían confirmado su asistencia 12 jefes de Estado, la mayoría de ellos latinoamericanos. Colombia y Uruguay también colaboran este año en la organización del encuentro.