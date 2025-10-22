EU negocia con Argentina para ampliar su acceso al uranio argentino y frenar la expansión de China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, negocia con Argentina ampliar su acceso a minerales críticos argentinos, como el uranio, para frenar la expansión de China en el sector de los recursos, según fuentes cercanas a las conversaciones citadas por 'The Wall Street Journal'.

En las últimas semanas, Bessent y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, han conversado acerca del paquete económico que inyectará Estados Unidos en el país, pero también han debatido la mejor manera de frenar el acceso de China a los recursos energéticos en Argentina.

Otra manera de restringir la influencia de Pekín en Latinoamérica, según han avanzado administrativos estadounidenses citados por el medio del mismo país, es potenciar la celebración de contratos entre Argentina y empresas de Estados Unidos ligados a sectores clave, como las telecomunicaciones, para impulsar el aumento de proyectos de infraestructura en territorio argentino.

Cabe destacar que China es el segundo socio comercial por importancia para Argentina, solo por detrás de Brasil, y es el país que más productos agrícolas compra a este país.

Las conversaciones tuvieron lugar en plenas negociaciones acerca del paquete económico de 40,000 millones de dólares prometidos por Bessent, de los cuales ya se ha firmado el acuerdo entre Estados Unidos y el Banco Central de Argentina para un 'swap' de divisas de 20,000 millones de dólares y queda por resolver la existencia de garantías para que un grupo de bancos otorgue una línea de crédito por el mismo importe.