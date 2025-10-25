EU podría imponer más sanciones a Rusia por Ucrania, pero antes quiere que Europa suba la presión

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha preparado más sanciones que podría usar para atacar áreas clave de la economía de Rusia si el presidente Vladimir Putin continúa retrasando el fin de la guerra de Moscú en Ucrania, según un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el asunto.

Funcionarios estadounidenses también han dicho a sus pares europeos que apoyan que la UE utilice activos rusos congelados para comprar armas estadounidenses para Kiev.

Washington ha mantenido conversaciones internas incipientes sobre el aprovechamiento de los activos rusos en Estados Unidos para apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania, dijeron dos funcionarios estadounidenses.

Si bien no está claro si Washington llevará a cabo alguna de esas medidas en lo inmediato, muestra que hay un conjunto de herramientas bien desarrollado dentro del Gobierno para subir aún más la apuesta, después de que Trump impuso sanciones a Rusia el miércoles por primera vez desde que regresó al cargo en enero.

Trump se ha posicionado como un pacificador mundial, pero ha admitido que tratar de poner fin a la guerra rusa de más de tres años en la vecina Ucrania ha resultado más difícil de lo que había previsto.

Los aliados europeos, sacudidos por las oscilaciones de Trump entre la conciliación y la ira hacia Putin, esperan que siga aumentando la presión sobre Moscú, y también están meditando acciones importantes por su cuenta.

Un alto funcionario estadounidense dijo a Reuters que le gustaría ver a los aliados europeos tomar la próxima gran medida contra Rusia, que podría consistir en sanciones o más aranceles.

Las sanciones estadounidenses apuntaron a las petroleras Lukoil y Rosneft.