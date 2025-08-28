EU endurecerá reglas para visas de estudiantes y periodistas

El gobierno de Estados Unidos pretende endurecer la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación, según una propuesta de reglamento gubernamental publicada el miércoles, parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración regular.

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, puso en marcha una amplia ofensiva contra la inmigración tras asumir el cargo en enero. La más reciente medida crearía nuevos obstáculos para los estudiantes internacionales, los trabajadores de intercambio y los periodistas extranjeros, que tendrían que solicitar una prórroga de su estancia en EU en lugar de mantener un estatus legal más flexible.

La normativa propuesta establecería un periodo de tiempo fijo para los visados F para estudiantes internacionales, los visados J, que permiten a los visitantes de programas de intercambio cultural trabajar en Estados Unidos, y los visados I para miembros de los medios de comunicación. En la actualidad, esos visados están disponibles mientras dure el programa o el empleo en Estados Unidos.

En 2024 había en EU unos 1.6 millones de estudiantes internacionales con visados F, según datos del gobierno estadounidense. Estados Unidos concedió visados a unos 355,000 visitantes de intercambio y a 13,000 miembros de los medios de comunicación en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

La duración de los visados de estudiante y de intercambio no superaría los cuatro años, según la propuesta de reglamento. El visado para periodistas, que actualmente puede durar años, sería de hasta 240 días o, en el caso de ciudadanos chinos, de 90 días. Los titulares de los visados podrían solicitar prórrogas, según la propuesta.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, preguntado por la nueva norma propuesta para los periodistas chinos el jueves, dijo que se oponía a "las prácticas discriminatorias adoptadas por Estados Unidos contra países específicos".

El Gobierno de Trump dijo en la regulación propuesta que el cambio era necesario para "monitorear y supervisar mejor" a los titulares de visas mientras estaban en Estados Unidos.

El público tendrá 30 días para comentar la medida, que refleja una propuesta presentada en 2020 al final del primer mandato de Trump.

La Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que representa a educadores internacionales en más de 4,300 instituciones de todo el mundo, se opuso a la propuesta de 2020 y pidió al Gobierno de Trump que la desechara. La administración demócrata del entonces presidente Joe Biden la retiró en 2021.

El gobierno de EU ha aumentado el escrutinio de la inmigración regular, revocando visados de estudiante y tarjetas verdes de estudiantes universitarios por sus opiniones ideológicas y quitando el estatus legal a cientos de miles de inmigrantes.

En un memorando del 22 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dijo que reanudaría las visitas a los barrios de los solicitantes de la ciudadanía, que llevaban mucho tiempo inactivas, para comprobar lo que denominó residencia, carácter moral y compromiso con los ideales estadounidenses.