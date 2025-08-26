España sufre con los incendios una de sus "mayores catástrofes medioambientales", dice el Gobierno

Los incendios forestales que han asolado a España en las últimas semanas constituyen "una de las mayores catástrofes medioambientales" que ha sufrido el país en años recientes, afirmó el Gobierno, que aprobó este martes una directiva para agilizar recursos para los afectados.

Con 15 grandes incendios todavía activos, "es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años", indicó en rueda de prensa tras un consejo de ministros el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados", continuó el ministro al referirse a los fuegos que han dejado cuatro muertos y más de 350,000 hectáreas quemadas en las últimas semanas.

El Gobierno aprobó este martes una declaración de zona catastrófica para los territorios afectados, lo que permitirá agilizar recursos mediante ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas, según Grande-Marlaska.

"Para que se puedan hacer una idea de la magnitud de la tragedia, la declaración de zonas afectadas (...) abarca a 16" de las 17 regiones que tiene España, señaló, el ministro, que agregó que también se incluyen zonas afectadas por lluvias e inundaciones en las últimas semanas.

Por otro lado, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez rechazó las críticas del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, que lo acusó de haberse tardado en dar ayuda para combatir los fuegos a las regiones, que en España detentan las competencias para luchar contra las catástrofes.

Precisamente las regiones más afectadas han sido Castilla y León, Extremadura y Galicia, gobernadas por el PP. Grande-Marlaska aseguró que el Gobierno ha activado "todos los medios estatales disponibles" y ha contado con la ayuda de efectivos de otros países.

Los señalamientos de la derecha ponen "de manifiesto que esa utilización de estos momentos difíciles para mucha gente parece que forma parte de la política prioritaria del Partido Popular", dijo el ministro.

"El Gobierno llegó tarde y ha habido una falta de planificación y una falta de prevención y una falta de compromiso", fustigó el lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien esbozó un plan de 50 medidas para evitar catástrofes como la actual, empezando por hacer un "registro nacional de pirómanos".

Aunque Grande-Marlaska afirmó que todas las propuestas serán "estudiadas", dijo que los "pirómanos" solo causan una pequeña parte de los fuegos. De su lado, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lamentó que "desgraciadamente" el "negacionismo" del cambio climático tiene "cada vez más protagonismo" en los discursos de los "responsables del Partido Popular".