Embajada de EU en México iniciará operaciones consulares en nueva sede a partir del 24 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos anunció que, a partir de 24 de noviembre de 2025, todas las entrevistas de visa —incluidas las de no inmigrante— así como las citas de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses (ACS) se realizarán en su nueva sede ubicada en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La nueva dirección oficial es Presa Angostura 225, Col. Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11500, mientras que el acceso para servicios consulares estará ubicado en Calzada Legaria, esquina con Casa de la Moneda.

De acuerdo con la misión diplomática, las nuevas instalaciones “de última generación” buscan ofrecer servicios más seguros, modernos y eficientes tanto a ciudadanos estadounidenses como a solicitantes de visa.

Recomendaciones para visitantes

La Embajada recordó que, por motivos de seguridad, no se permite el ingreso con dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, tabletas, audífonos y relojes inteligentes. También están prohibidos los líquidos.

No se proporcionará servicio de resguardo para objetos personales, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para evitar retrasos o la pérdida de su cita.

También aclaró que no es necesario realizar ningún trámite adicional para quienes ya cuentan con una cita a partir del 24 de noviembre.

"La cita existente sigue siendo válida. Incluso si el usuario no ha recibido indicaciones actualizadas, debe presentarse en la nueva ubicación en Legaria y Casa de la Moneda", indicó en un comunicado.