Comando armado secuestra 25 niñas en colegio de Nigeria

Hombres armados de una organización criminal secuestraron a 25 alumnas de una escuela secundaria femenina en el noroeste de Nigeria, afirmó la policía el lunes.

Los asaltantes entraron en esta escuela del estado de Kebbi sobre las 04H00 locales con "armas sofisticadas" y "disparando esporádicamente", dijo un comunicado policial.

Cuando llegaron los agentes de policía, los sospechosos "ya habían saltado la valla de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia", agregó el comunicado.

Los criminales mataron a un miembro del establecimiento, Hassan Makuku, e hirieron a un profesor, Ali Shehu.

La policía de Kebbi declaró que en el lugar se desplegó a un equipo formado por sus agentes, militares y miembros de milicias civiles.

El equipo "peina minuciosamente las rutas utilizadas por los bandidos y el bosque cercano" con el fin de "rescatar a las alumnas secuestradas e intentar detener a los autores de este acto atroz".

En Nigeria, el país más poblado de África y azotado por la inseguridad, los secuestros para obtener rescate son frecuentes.

Los estados del centro y noroeste del país llevan años aterrorizados por bandas criminales a las que las autoridades denominan "bandidos".

La violencia, que en un principio estaba relacionada con los conflictos por los derechos sobre la tierra y el agua entre ganaderos y agricultores, se transformó en enfrentamientos relacionados con el crimen organizado, con bandas que toman el control de comunidades rurales donde el gobierno tiene poca o ninguna presencia.