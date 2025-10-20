Colombia llama a consultas a su embajador en EU en medio de tensión diplomática con Trump

El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas, anunció este lunes el gobierno colombiano.

La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con la llegada de Trump a la Casa Blanca y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.

El embajador Daniel García Peña "ya se encuentra en Bogotá" y en las "próximas horas" el gobierno de Petro "informará las decisiones tomadas al respecto", dijo la cancillería en un comunicado.

El domingo, Trump suspendió "pagos" y cualquier forma de "subvenciones" a Colombia tras acusar al gobierno de Petro de tolerar la producción de drogas y afirmar que el mandatario es un "líder narcotraficante".

Ese mismo día, el jefe del Pentágono Pete Hegseth informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas.

Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en bombardeos cuestionados por Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales.