Casa Blanca acusa a Alibaba de ayudar al ejército chino a atacar a Estados Unidos

El gobierno de Washington acusa a Alibaba de proporcionar apoyo tecnológico a "operaciones" militares chinas contra objetivos en Estados Unidos, informó este viernes el Financial Times, citando un memorando de seguridad nacional de la Casa Blanca.

El memorando incluye información desclasificada de "alto secreto" sobre cómo el grupo chino suministra al Ejército Popular de Liberación capacidades que la Casa Blanca cree que amenazan la seguridad de Estados Unidos, informó el FT.

Alibaba y la embajada china en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

