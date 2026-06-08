Abucheos contra Trump en NY

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado ruidosamente anoche en el Madison Square Garden, al que llegó para asistir al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs y obligó a las autoridades a reforzar considerablemente la seguridad.

Mientras se entonaba el himno nacional antes del inicio del partido, la imagen del presidente estadounidense, de pie y saludando militarmente, apareció en la pantalla gigante, provocando una reacción inmediata de numerosos espectadores.

La asistencia de Trump a este partido llevó a que se estableciera un amplio perímetro en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, cerca de la estación Penn Station, donde seis personas fueron heridas en un ataque con cuchillo la noche del domingo, cometido aparentemente por un individuo "desequilibrado".

Las autoridades pidieron a los poseedores de entradas para esta noche que llegaran al menos dos horas antes del inicio del partido.

Debido a la asistencia de Trump, no se instaló ninguna fan zone en los alrededores del estadio, a diferencia de los dos primeros partidos de las Finales, jugados en San Antonio (Texas).

Mitin político

Trump, neoyorquino de nacimiento, se presenta como un aficionado de larga data de los Knicks y es también cercano a su propietario, James Dolan. En el pasado ha asistido a numerosísimos partidos en el Madison Square Garden.

“Mientras Nueva York vive uno de sus mejores momentos en décadas, (Trump) lo reduce todo a él. ¡Trump debería DEJARNOS EN PAZ! No es bienvenido aquí”, escribió en X el senador neoyorquino Chuck Schumer, líder de la minoría en el Congreso.

Los abucheos ocurren en horas bajas para el presidente estadounidense. El 60% de los estadounidenses lo reprueba en la guerra contra Irán, el principal fracaso de su política exterior.

Molesto

Ayer, Trump no pasó una buena jornada. En la mañana llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Fuentes informaron que le recriminó sus ataques a Beirut y a Irán.

“Le dije: "Bibi, más te vale tener cuidado, o muy pronto te quedarás solo"”, citó Axios a Trump refiriéndose a Netanyahu.

En su red social, Trump escribió: “Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato”.

Acto seguido Netanyahu avisó que sus ataques a Irán habían concluido. “En este momento, las hostilidades en este frente cesaron, ya que, tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos”.

De esta manera, Israel e Irán anunciaron la suspensión de las hostilidades, después de haberse atacado directamente por primera vez desde que comenzó un frágil alto el fuego en la guerra en Oriente Medio.