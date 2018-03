El presidente de Estados Unidos, Donald Trump rechazó la mañana de este miércoles como un "sinsentido" cualquier conexión con Rusia, luego de la renuncia de su consejero de seguridad nacional tras revelarse que mintió sobre sus conversaciones con Moscú y se renovaran interrogantes sobre la interferencia rusa en la política de Estados Unidos.

El comentario del mandatario estadounidense se produce después de que el diario New York Times informó que miembros de su campaña presidencial sostuvieron contactos con funcionarios de la inteligencia rusa.

NOTICIA: Yates y el FBI, detrás de la caída de Flynn

Este asunto "de la conexión con Rusia es un sinsentido, es solo un intento de ocultar los numerosos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton", escribió Trump en Twitter.

El diario The New York Times informó el martes que la inteligencia estadounidense interceptó llamadas telefónicas que revelaban que integrantes de la campaña de Trump tuvieron reiterados contactos con altos funcionarios de la inteligencia rusa durante el año que precedió a las elecciones del 8 de noviembre.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.