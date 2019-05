La primera ministra británica, Theresa May, dijo que presentará una "oferta nueva y audaz" a los legisladores con un "paquete de medidas mejorado", en su intento final por obtener un acuerdo para el Brexit en el Parlamento antes de abandonar el cargo.

Después de fracasar tres veces con un proyecto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el gobierno propondrá al Parlamento en junio el Proyecto de Ley de Acuerdo de Retiro, que busca promulgar el acuerdo.

"Sea cual sea el resultado de cualquier votación (indicativo), no le pediré a los diputados que repiensen, les pediré que consideren un acuerdo nuevo y mejor con una mente abierta y que le den su apoyo", escribió May en el periódico Sunday Times.

La fecha de la votación y el contenido de lo que se someterá a consideración de los legisladores aún no se han hecho públicos.

Las conversaciones sobre el Brexit entre los conservadores de May y el opositor Partido Laborista fracasaron este viernes 17 de mayo, horas después de que la primera ministra, quien terminó de negociar los términos de divorcio con la Unión Europea, acordó fijar un calendario que considera su salida.

El ganador de una competencia por el liderazgo conservador se convertirá automáticamente en primer ministro y tomará el control del Brexit, un proceso que ha sumido a Gran Bretaña en su peor crisis política desde la Segunda Guerra Mundial.

Enfrentada a su última oportunidad para conseguir la salida del bloque, May dijo que había encontrado un terreno común con los laboristas en derechos y protección de los trabajadores, medio ambiente y seguridad.

El líder laborista Jeremy Corbyn dijo, sin embargo, que May no se había movido de ninguna de las posiciones que hicieron fracasar su intento anterior.

"No hemos visto todavía lo que será el nuevo proyecto de ley, pero nada de lo que he escuchado me hace creer que sea fundamentalmente diferente del anterior, por lo que hasta ahora no lo estamos respaldando", dijo en una entrevista grabada para el programa Andrew Marr de la BBC.

Casi tres años después de que el Reino Unido votó 52% a 48% en un referéndum a favor de dejar la UE, no queda claro cómo, cuándo o incluso si el país dejará el club europeo al que se unió en 1973. La fecha límite actual para salir es el 31 de octubre.