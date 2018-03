El mexicano que el martes se suicidó arrojándose desde un puente fronterizo de Tijuana estaba intentando regresar a Estados Unidos de forma ilegal tras haber sido deportado cuando fue detenido y devuelto a su país, informó este jueves la fiscalía local.

"Hace un año y siete meses fue deportado y estaba radicando aquí en Tijuana", explicó a la mexicana Radio Fórmula el subprocurador Jorge Alberto Alvarez del estado de Baja California, en el noroeste de México.

El hombre, Guadalupe Olivas Valencia, de 44 años, residía en Tijuana pero el lunes trató de ingresar a Estados Unidos tras tener "algún problema", agregó. Entonces fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses que lo devolvieron a su país, según las investigaciones.

"Tenemos un testigo que se percata cuando esta persona viene corriendo, se sube al puente (...) y le dice 'no te avientes'. La persona (Olivas) le contesta: 'pues no me queda de otra, ya no tiene remedio lo que hice, no tiene salida' (...) y en cuestión de segundos que se avienta", añadió Alvarez.

Esta fue la tercera vez que Olivas era deportado desde Estados Unidos, donde en dos ocasiones fue detenido por asuntos relacionados con drogas, según la fiscalía.

El lunes trató de hacerse pasar por residente pero fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses, que lo regresaron a México la mañana del martes.

El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado medidas que refuerzan los controles migratorios y que apuntan a deportar a buena parte de los 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.

Trump, quien ha calificado a los indocumentados mexicanos de "criminales", desató en enero una crisis diplomática con México al firmar decretos que autorizan la construcción de un nuevo muro fronterizo, que insiste sea financiado por el gobierno mexicano.

