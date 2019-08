Buenos Aires. “Macri hizo todo mal. Primero se felicita al ganador. Segundo, se empieza un ciclo de conversaciones y encima. En tercer término, anunció que iba a persistir en aquello que lo hizo perder las elecciones. No sé si hubo una falta de asesoría o si los asesores son tan sectarios como el presidente”, puntualizó la escritora Beatriz Sarlo, durante una entrevista.

Se trata del día después de que Macri salió a medios a dar la cara frente a la dura derrota del domingo.

Entre la oposición al presidente Macri no se hicieron esperar las voces críticas. Una de ellas es la de Sergio Massa, candidato a diputado. “La reacción del presidente echándole la culpa a la gente por su voto me parece una falta de responsabilidad terrible”, afirmó.

“Al presidente no le cree ni la gente ni los mercados. Este presidente recibió un dólar blue a 14 pesos. Hoy lo tiene a 60".

“La deuda era 20% contra el PIB, hoy tiene 95% contra PIB, y miremos cómo queda con la devaluación. La tasa de interés era un tercio de la que hay hoy en Argentina para que te presten dinero”, afirmó Massa.

El conductor televisivo Marcelo Tinelli dijoque a Macri tuvo que haber dicho: “‘Gracias a los 32 que nos votaron y a los 47 que no nos votaron, porque nos hacen ver un montón de cosas que por ahí nosotros no estamos viendo. Mañana me voy a poner a trabajar con ustedes’. ¡No los mando a dormir!”.

Después de las elecciones existe un sentir general sobre una de las razones de la derrota de Macri: el abandono de las clases medias. “Los sectores medios fueron muy castigados. Basta caminar por cualquier calle de Buenos Aires para ver cómo están los locales chicos, los que vendían poco, para subsistir. Muchos de esos locales están cerrados”, comentó Beatriz Sarlo.

El sueño de salir al shopping

La escritora aseguró que estuvo rememorando campañas políticas y que “una cosa es cuando Martin Luther King habla y dice ‘Yo tengo un sueño’ y les habla a los negros que son discriminados en la década del 50 en Estados Unidos. Es el sueño de la igualdad. Ahora, ¿el sueño que proponía Macri cuál era? ¿Salir al shopping los sábados?”.

Massa cuestionó la ética de Macri al decir: “Supongamos que sos un inversor (...) ¿Vos pondrías la plata en un país dónde el presidente y el ministro de Economía tienen parte de su plata afuera. ¿Cómo van a confiar los de afuera si el propio presidente y su gabinete no confían?”.

Enojado con Macri por su reacción tras los resultados, Tinelli sentenció: “¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?”.