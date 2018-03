Ivanka Trump publicó en Internet una foto de sí misma sentada detrás del escritorio en la Oficina Oval mientras su padre, el presidente Donald Trump, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau están de pie a ambos lados.

La hija del presidente colocó la foto en Twitter, Instagram y Facebook con la leyenda: "Una gran discusión con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un lugar en la mesa".

Los partidarios de Trump la elogiaron en las redes sociales, pero otros la criticaron, aseverando que ella no había hecho nada para merecer esa posición.

Ivanka Trump se sentó al lado de Trudeau durante una reunión con mujeres ejecutivas en la Casa Blanca el lunes.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! pic.twitter.com/AtiSiOoho0