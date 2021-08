Washington. Un misterioso "síndrome de La Habana" que supuestamente provoca serias jaquecas, náuseas y posible daño cerebral a diplomáticos estadounidenses tiene convencidos a muchos funcionarios de que están bajo un sostenido "ataque" con armas electrónicas.

El martes, la vicepresidenta Kamala Harris retrasó por algunas horas un viaje a Vietnam luego de que la embajada en Hanói reportara un posible caso de "incidentes acústicos" en el lugar, generando preocupación de que fuera blanco de un "ataque".

Finalmente Harris fue a Hanói y el Departamento de Estado señaló que está investigando un caso de "incidente anómalo de salud" o AHI, por las siglas en inglés.

Se trata del más reciente de docenas de estos casos reportados por diplomáticos estadounidenses y funcionarios de inteligencia desde 2016, primero en Cuba, luego en China, Alemania, Australia, Taiwán y Washington.

El gobierno de Cuba investigó el asunto y ha rechazado en reiteradas ocasiones como mera desinformación las versiones de Washington, que nunca presentó pruebas de los presuntos "ataques".

En julio, la revista The New Yorker reportó que se constataron docenas de casos entre funcionarios norteamericanos en Viena desde inicios de 2021.

Luego del incidente de Hanói, el ex agente de la CIA Marc Polymeropoulos, víctima de este "síndrome" en Moscú en 2017, aseguró que el número de ataques parece estar creciendo.

"Me parece que nuestros adversarios están enviando un mensaje claro de que no sólo son capaces de alcanzar a nuestros oficiales de inteligencia, diplomáticos y funcionarios militares", alertó Polymeropoulos al Cipher Brief Open Source Report el miércoles. "Este es un aviso de que pueden alcanzar a nuestros máximos dirigentes", subrayó.

¿Ataque con microondas?

El "síndrome" fue registrado en funcionarios estadounidenses. Sin embargo, en 2017, diplomáticos canadienses y sus familias en La Habana reportaron varios casos, luego de conocerse los primeros entre diplomáticos de Estados Unidos.

Las causas de estos incidentes se desconocen y algunas teorías señalan que fueron causados por un arma que utiliza microondas, ultrasonido o por veneno.

Pero por varios años, altos funcionarios desecharon las quejas, por considerar que se trataba de personas bajo estrés.

A fines de 2020, la Academia Nacional de Ciencias estudió los casos y concluyó que se trata de un conjunto de síntomas específicos, distinto a cualquier otro conocido.

En marzo, la CIA creó una fuerza de tareas para estudiar el problema.