Al menos 33 personas murieron en un ataque incendiario el jueves a un estudio de animación japonés, donde se vio a un hombre gritando y rociando con combustible el edificio de tres pisos, en la peor masacre en el país en casi dos décadas.

El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo en Twitter que el incendio en Kioto era "demasiado espantoso para definirlo con palabras" y ofreció sus condolencias a las víctimas, en un país conocido por la baja cantidad de crímenes.

La policía arrestó a un hombre de 41 años que había gritado "mueran" mientras vertía lo que parecía ser gasolina en el edificio de Kyoto Animation, poco después de las 10:00 hora local (01:00 GMT), informó la emisora pública NHK.

Un funcionario del departamento de bomberos de Kioto confirmó la muerte de 33 personas.

Imágenes de televisión mostraban humo blanco y negro que salía de las muchas ventanas del edificio de Kyoto Animation, donde se han producido series populares como "Sound! Euphonium", y su película "Free! Road to the World - The Dream" se estrenará este mes.

El ataque fue la peor masacre en Japón desde un presunto ataque incendiario en un edificio de Tokio en 2001.

"Escuché el sonido de los camiones de bomberos y salí de mi casa y vi grandes llamas saliendo del edificio", dijo un joven de 16 años a NHK.

"Los oficiales del departamento de bomberos intentaban rescatar a los heridos en un parque cercano, pero parecía que no había suficientes", agregó.

Otras 36 personas fueron trasladadas al hospital, según los bomberos, 10 de ellas de gravedad. Los rescatistas habían completado la búsqueda en el estudio.

El presunto pirómano también estaba siendo atendido en el hospital por lo que la policía no pudo interrogarlo, dijo NHK. La policía declinó comentar.

Había una gran cantidad de apoyo al estudio en las redes sociales en japonés. Algunos usuarios publicaron imágenes de sus producciones de animación, muchas con la etiqueta "#PrayForKyoani", una abreviatura de Kyoto Animation.