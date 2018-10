Skopje. Más de 90% de los votantes macedonios que participaron en el referéndum de hoy aceptaron que su país cambie su nombre a República de Macedonia del Norte, según resultados de la comisión electoral.

No obstante, la mayoría de los macedonios —más de 63%— desertó de la cita, respondiendo a la convocatoria de los nacionalistas de no votar para protestar contra el pacto alcanzado en junio con Atenas. Algo que, según la Constitución macedonia, significa que el referéndum fracasó y no es válido. Sin embargo, la consulta no es vinculante.

La victoria pírrica de la administración progresista de Zoran Zaev, el primer ministro macedonio, abre ahora una serie de escenarios sobre el futuro de este acuerdo del cual depende también la entrada del país en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y el inicio de la integración en la Unión Europea (UE).

El país balcánico, uno de los más pobres de Europa, quiere entrar en la UE, a la que muchos consideran como una promesa de estabilidad y de prosperidad.

Pero su objetivo se ha topado una y otra vez con el veto de Grecia, que afirma que el nombre de Macedonia sólo puede designar una de sus provincias septentrionales, alrededor de Tesalónica.

Desde que Macedonia se independizó de la desaparecida Yugoslavia en 1991, los griegos creen que trata de usurpar su patrimonio, especialmente el de Alejandro Magno, y que mantiene ambiciones territoriales ocultas.

Los años de poder de la derecha nacionalista macedonia (VMRO-DPMNE), que terminaron en el 2017, tensaron aún más las relaciones bilaterales.

En junio, sin embargo, el nuevo primer ministro, Zoran Zaev, firmó con el griego Alexis Tsipras un acuerdo para poner fin a esa disputa. El gobierno insiste en las ventajas de ese acuerdo, pero muchos habitantes consideran el acuerdo impuesto desde el extranjero.