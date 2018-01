Washington. El presidente Donald Trump podría ser interrogado en unas semanas como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016.

Mueller planteó el asunto de la entrevista con Trump durante una reunión a fines de diciembre con los abogados del mandatario, John Dowd y Jay Sekulow, dijo el reporte. El encuentro, con preguntas limitadas, podría realizarse en las próximas semanas, informó The Washington Post, que citó a una persona cercana al presidente.

Sekulow y Dowd no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el reporte del Washington Post. El abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, no quiso comentar el asunto y dijo que era una política no hablar sobre las comunicaciones con la oficina del fiscal especial.

Más temprano, una fuente con conocimiento del asunto dijo que hubo discusiones preliminares con abogados para que Mueller pueda interrogar a Trump.

Citando a tres personas cercanas a la situación, NBC dijo que los abogados de Trump se habían reunido con representantes de la oficina de Mueller a fines de diciembre para hablar sobre el posible interrogatorio.

Las discusiones incluyeron el posible lugar donde se llevaría a cabo el interrogatorio y la duración, así como los estándares legales y las opciones de su formato, entre ellas la entrega de respuestas escritas en lugar de una reunión formal, de acuerdo con la cadena de noticias.

El vocero de la oficina del fiscal especial, Peter Carr, no quiso comentar el reporte.

Mueller, que depende del Departamento de Justicia, está investigando las denuncias sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y una posible colusión con parte del equipo de campaña de Trump.