FBI entrevistó a exconsejero de Trump y su adjunto por documentos clasificados

El FBI ha entrevistado al exconsejero de la Casa Blanca de Donald Trump, Pat Cipollone, y a su adjunto en su investigación sobre documentos clasificados almacenados en la casa del expresidente, según ha informado este martes una fuente familiarizada con el asunto.



No está claro cuándo tuvieron lugar las conversaciones con Cipollone, mientras que su adjunto, Patrick Philbin, fue entrevistado en primavera, según el New York Times, que informó anteriormente de la noticia.



Durante un registro realizado el 8 de agosto en la casa de Trump en Mar-a-Lago, los agentes del FBI retiraron documentos clasificados, incluidos algunos marcados como alto secreto, según dijo el Departamento de Justicia.



El registro se llevó a cabo como parte de una investigación sobre si esos documentos fueron retirados ilegalmente de la Casa Blanca después de que el republicano Trump dejara el cargo en enero de 2021 tras su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden.



Trump ha dicho que los archivos fueron "todos desclasificados" y colocados en un "almacenamiento seguro".



Un representante de Cipollone y Philbin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.