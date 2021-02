La policía de Myanmar (Birmania) arrestó a otro importante asesor de la derrocada líder Aung San Suu Kyi y medios reportaron el viernes que al menos 30 personas fueron detenidas en protestas y cacerolazos contra el golpe militar en la excolonia británica.

La presión internacional sobre la junta militar también crecía, luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiera la liberación de Suu Kyi y de otros líderes. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se estaban considerando sanciones contra los generales que ahora tomaron el poder en Myanmar.

El más reciente detenido de alto perfil fue Win Htein, de 79 años, quien ha sido la mano derecha de Suu Kyi.

La derrocada líder ha sido puesta en prisión en reiteradas ocasiones durante las décadas de gobiernos militares en que abogó por la democracia y que derivados a una lenta transición que comenzó en el 2011.

"Hemos sido maltratados continuamente por mucho tiempo", dijo Win a Reuters por teléfono mientras era arrestado por la policía. "Nunca les he tenido miedo porque no he hecho nada malo en toda mi vida".