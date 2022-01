Berlín. Los dirigentes de Estados Unidos y varios países europeos, entre ellos Alemania, afirmaron su apoyo "sin reserva" a la integridad territorial de Ucrania y advirtieron de "graves consecuencias" a Rusia en caso de invasión de ese país, lo hacen después de haber mostrado fisuras.

Los participantes "coincidieron que Rusia debe emprender iniciativas visibles de desescalada" en este conflicto, indicó el portavoz del canciller alemán Olaf Scholz, tras la videoconferencia en la que participó con los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Polonia.

La celebración de esta videoconferencia había sido anunciada un poco más temprano en la jornada por la Casa Blanca, cuando algunas divergencias parecían surgir en el campo occidental sobre la actitud a adoptar frente a Rusia.

Esto concierne especialmente a Alemania, muy criticado por Ucrania por su rechazo a suministrarle armas, incluso defensivas, como lo hacen Estados Unidos, Gran Bretaña o los países bálticos.

Pero también a la Unión Europea cuyo Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell llamara a evitar una “crisis de nervios” en cuanto al desalojo de familiares de diplomáticos en Kiev, anunciado por Estados Unidos el domingo.

Al ser consultado al fin de una reunión de cancilleres sobre la eventual retirada de personal diplomático europeo en Ucrania, Borrell dijo que "es necesario permanecer tranquilo y hacer lo que sea necesario, pero evitando una crisis de nervios".

Los europeos fueron tomados por sorpresa el domingo por la decisión estadounidense.

Al llegar a la reunión de cancilleres Borrell había dicho que las capitales europeas no planificaban retirar personal diplomático de Ucrania "porque no conocemos ninguna razón específica" y añadió que no era necesario "dramatizar porque hay negociaciones en marcha".

Acusan a Rusia

En la videoconferencia de los dirigentes occidentales, en la que participaba el secretario general de la OTAN, expresaron su "gran preocupación" frente a la concentración de tropas rusas en la frontera oriental de Ucrania y acusaron a Rusia de causar las "tensiones actuales", según el comunicado alemán.

Pero consideraron que "el asunto de la seguridad y la estabilidad en Europa podía ser resuelta por la vía de la negociación".

También "reiteraron que están dispuestos a continuar los esfuerzos diplomáticos en ese sentido", iniciados en enero con varios encuentros de funcionarios occidentales y rusos, sin éxito hasta ahora.

El presidente Joe Biden, aseguró que existe una "unanimidad total con los líderes europeos".