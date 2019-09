Miles de personas salen espontáneamente a las calles de Buenos Aires para bailar una coreografía perfectamente coordinada, al ritmo de una cumbia anti-Macri que se ha hecho viral poco antes de las elecciones del 27 de octubre en Argentina.

Estas manifestaciones que duran apenas minutos se organizan en el anonimato en distintos barrios y se convocan en las redes sociales con los tutoriales de la coreografía para la pegadiza canción #Sivosquerés.

Es un "flashmob", el fenómeno que ha paralizado calles de Londres, Nueva York o Barcelona como una acción organizada, colectiva, que se realiza en un lugar público durante no más de diez minutos y ahora se coló en la campaña electoral argentina.

En este caso, el hashtag #Sivosquerés es utilizado en Twitter por miles de argentinos para expresar su descontento con el gobierno del liberal Mauricio Macri.

"Ya no llego a pagar el alquiler"

"Ya no llego a pagar el alquiler/ no sé qué hacer, no sé qué hacer/ todo el día laburando y laburando/ encima subió el bondi (autobús) y me están precarizando", dice la canción de Sudor Marika, una banda de "cumbia disidente" que nació con el objetivo de "criticar" a Macri tras su triunfo en 2015.

La letra habla de la crisis en Argentina —con recesión, inflación por encima de 50% anual y 32% de pobreza—, e incita a un cambio de gobierno.

"Macri ya fue/ Vidal ya fue /Si vos querés Larreta también" dice el estribillo que alude a los resultados de las primarias del 11 de agosto.

De las tres figuras más destacadas del oficialismo, el único que quedó a las puertas de la reelección es Horacio Rodríguez Larreta, el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

Macri sufrió ese día un duro revés tras quedar casi 16 puntos porcentuales por debajo del peronista de centro-izquierda Alberto Fernández, del Frente de Todos, favorito para ganar los comicios en octubre, acompañado en la fórmula por la exmandataria Cristina Kirchner.

María Eugenia Vidal, la gobernadora oficialista de la provincia de Buenos Aires, se ubicó más de 18 puntos porcentuales por debajo del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.

"A bailar, de manera sincronizada"

"En cada punto designado y sin previo aviso, comenzará la música y comenzaremos a bailar, de manera sincronizada. Una vez terminada la música, nos dispersamos rápidamente". Así convocan los organizadores del #SiVosQuerés, que se manejan de forma anónima a través de cuentas en WhatsApp, Twitter, Facebook e Instagram.

El fenómeno se inició cuando decenas de personas de todas las edades sorprendieron con un baile un viernes a la noche en la céntrica avenida Corrientes, a fines de agosto.

La campaña en principio corrió de manera subterránea, entre unos pocos, pero se masificó luego en las redes sociales.

"Me parece una propuesta vital, porque fueron cuatro años espantosos (del gobierno de Macri). Y con el baile podemos despertar a otras personas", cuenta a AFP Berenice, de 29 años, al llegar al barrio de Puerto Madero, donde se organizó el viernes pasado el segundo de los encuentros.

En esta campaña la idea es atraer a "quien todavía cree que elegir la boleta del oficialismo es la mejor opción", apuntan los organizadores. "La potencia de la acción es su carácter colectivo", aseguran a AFP, sin querer vincularse a un partido concreto, aunque muchos los asocian con el kirchnerismo.

La palabra "alegría" se escucha de boca de muchos de los involucrados, casi un desafío a la "revolución de la alegría" que pregonaba Macri cuando ganó la elección en 2015 tras el descontento generado por una alta inflación y las múltiples acusaciones de corrupción, que derivaron en el procesamiento de varios exfuncionarios, entre ellos Cristina Kirchner.

En Argentina se ha vuelto bastante común que la clase política baile durante actos proselitistas. Lo ha hecho Macri, también Cristina Kirchner. Y la cumbia, un ritmo popular procedente de países caribeños, es la preferida y se ha colado en todos los estratos sociales.

"Mi primera impresión es que una canción así te da vuelta una elección, porque une, mancomuna", dice a AFP Pablo Giordano, otro de los participantes del baile público en Puerto Madero.