Pekín. China se prepara para anunciar el primer descenso de su población desde que comenzaron a registrarse las cifras demográficas en 1949.

A pesar de la relajación de las estrictas políticas de planificación familiar, que durante 25 años pretendían revertir la caída de la tasa de natalidad del país más poblado del mundo, se espera que se anuncie una caída poblacional, informó el Financial Times.

De acuerdo con el censo chino más reciente, concluido en diciembre pero cuyos resultados aún no se han publicado, informa que la población total del país es menor a 1,400 millones de personas, según fuentes familiarizadas con la encuesta. En 2019, la población china habría superado dicha cifra.

Las fuentes señalan que la cifra es vista como información muy sensible y no se dará a conocer hasta que varios departamentos gubernamentales hayan llegado a un consenso sobre los datos y sus consecuencias.

”Los resultados del censo tendrán un gran impacto en la visión del Gobierno y en el funcionamiento de varios de sus sectores”, dijo Huang Wenzheng, del think tank Center for China and Globalization en Beijing.

El gobierno planeaba publicar el censo a principios de abril. Liu Aihua, portavoz del Departamento Nacional de Estadísticas, indicó que el retraso se debió en parte a la necesidad de hacer ”más trabajo preparatorio” antes del anuncio público.

Las autoridades locales también se están preparando para el impacto de la difusión de datos. Chen Longgan, subdirector del departamento de estadísticas de la provincia de Anhui, dijo en una reunión este mes que el gobierno debería ”marcar la pauta” para la interpretación del censo.

Los analistas dicen que una disminución de la población sugiere que China pudo alcanzar el punto máximo de población antes de lo que pronosticaron las proyecciones demográficas. India, con casi 1,380 millones de habitantes, superará pronto a China.

geopolitica@eleconomista.mx