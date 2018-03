El gobierno de Michell Bachelet aún no descarta que Donald Trump regrese a Estados Unidos al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), luego de que recibiera información que apunta en este sentido, indicó a la agencia Efe la directora general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon), Paulina Nazal. Las mismas autoridades designadas por Trump han declarado que no encuentran que sea un mal acuerdo, que habría que revisarlo y negociar algunos temas , dijo la directora de Direcon.

Yo no diría que el TPP está muerto, más bien diría que está sobre la mesa (...). En dos meses, Donald Trump pude firmar otro decreto y decir 'Voy a retomar el TPP y me gustaría conversar con los países'. Yo no lo descarto , declaró Nazal.

Chile convocó a los doce países que firmaron el TTP lo que incluye a Estados Unidos a una reunión extraordinaria en la ciudad de Viña del Mar para los días 14 y 15 de julio, con la intención de discutir el futuro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

A la reunión han sido convocados también Corea, China y Colombia, que no suscribió el acuerdo, pero que es miembro de la Alianza del Pacífico, la entidad convocante de la reunión, y que Chile preside en la actualidad.

Las intervenciones del presidente chino, Xi Jinping, en la última cumbre del APEC y la reunión en Davos del Foro Económico Mundial han remarcado la intención de su país por tomar el lugar que dejó Estados Unidos tras la firma de Trump de la orden ejecutiva que dio fin a su participación en el TTP. Esto no implica para Chile que los miembros del acuerdo permitan que China rediseñe unilateralmente el TTP. Tampoco es que todos vayamos a cambiar nuestra manera de pensar y las reglas que han imperado en los últimos años. No es que China se ponga a diseñarlas y los demás firmemos. Nos vamos a sentar a conversar y vamos a ver qué es lo que sale de esto , explicó Nazal.