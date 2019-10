Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, afronta una dura prueba a dos bandas en la jornada de hoy, la cual puede marcar de manera decisiva el proceso del Brexit.

Por un lado, Johnson pronunciará el discurso estrella del Congreso que el Partido Conservador celebra en Manchester, donde la audiencia estará dominada por la euroescéptica militancia que le dio las llaves de Downing Street el pasado mes de julio.

El mensaje de Johnson a sus fieles será claro: el Brexit será ejecutado el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Si el líder tory no consigue un acuerdo con la Unión Europea (UE), que elimine varios puntos claves negociados por su antecesora Theresa May, está dispuesto a un divorcio brusco con tal de cumplir esa promesa, lo que implica además no aceptar la ley aprobada en el Parlamento que le conmina a pedir una prórroga para evitar un Brexit no pactado.

El discurso también será una plataforma de lanzamiento hacia las elecciones anticipadas que muchos esperan en Reino Unido este mismo otoño, una vez pasada la fecha clave del 31 de octubre. El objetivo de Johnson en estos comicios será aglutinar todo el voto pro-Brexit para lograr una mayoría en la Cámara de los Comunes.

Bruselas, el siguiente paso

Se espera que el primer ministro envíe esta misma tarde o mañana su propuesta oficial a la Comisión Europea para cambiar ese tratado, especialmente en lo que concierne a la “salvaguarda” para mantener abierta la frontera en Irlanda. El pacto de May, rechazado tres veces por el Parlamento británico, contempla el mantenimiento de Reino Unido dentro de la unión aduanera de manera indefinida, como fórmula para evitar la instauración de controles en los pasos entre la República de Irlanda y la provincia británica del Ulster.

Londres y la UE tendrán hasta la cumbre europea del 17 de octubre para alcanzar un acuerdo, que luego deberá ser ratificado en Westminster. Si no hay pacto se iniciará una batalla para evitar un Brexit caótico al final de mes.