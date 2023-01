Argentina invita a Biden a la cumbre de la CELAC

Argentina invitó este miércoles al presidente estadounidense Joe Biden a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará en Buenos Aires el 24 de enero, informaron fuentes diplomáticas en Washington.



El embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, entregó en mano la invitación formal del presidente Alberto Fernández al jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, comunicó la embajada.



Si acepta, Biden acudirá como invitado especial a una cumbre que contará con la participación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que da señales de querer romper el aislamiento internacional que vivió Brasil durante el mandato de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Es posible que Biden aproveche la ocasión para conversar con Lula antes de que éste viaje a Washington para una visita que todavía no tiene fecha.



Tampoco la tiene la del presidente argentino Fernández, de la que se viene hablando desde hace meses sin que se concrete.



Durante el encuentro, el embajador argentino habló con Nichols de las relaciones bilaterales, que según Argüello atraviesan "uno de sus mejores momentos históricos".



No obstante, al igual que han planteado otros socios comerciales de Estados Unidos como Francia, el embajador argentino pidió aclaraciones sobre la llamada Ley de la Reducción de la Inflación que, entre otras cosas, concede subsidios a vehículos eléctricos.



Argüello estima que esta ley puede afectar las exportaciones de litio argentino porque supedita los subsidios a que la mayoría de los metales de las baterías procedan o se procesen en Estados Unidos o en un país con el que tenga un acuerdo de libre comercio. Y Argentina no lo tiene.



Además, planificaron los actos conmemorativos del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1823, previstos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Atlanta y Houston.

