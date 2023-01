Joe Biden dice que tiene "intención" de visitar la frontera con México

El presidente Joe Biden aseguró el miércoles que tiene la intención de visitar la frontera entre Estados Unidos y México, donde las autoridades de su país han tratado durante mucho tiempo de detener el flujo de migrantes.



"Esa es mi intención", señaló Biden durante una visita al estado de Kentucky (sureste). El líder demócrata ha sido criticado constantemente por los republicanos por no viajar a esa frontera en los primeros dos años de su presidencia.



Biden no dio más detalles sobre la fecha de esa visita. El próximo lunes viajará a México para una cumbre con los mandatarios mexicano y canadiense.



El tema de la inmigración es particularmente sensible para la Casa Blanca, que actualmente trabaja para poner en marcha una estrategia sostenible que le permita controlar las llegadas a la frontera estadounidense con México, que tiene 3.000 kilómetros de largo.



Hasta ahora la política de inmigración de la administración Biden ha dependido en gran parte de una medida implementada por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que se aplicó a inicios de la pandemia de Covid-19 y restringe severamente la entrada al territorio alegando problemas de orden sanitario.



Este instrumento legal, conocido como "Título 42", ha sido objeto de varias batallas judiciales. La Corte Suprema decidió mantenerlo el 27 de diciembre, a la espera de una decisión de fondo para la próxima primavera boreal.



La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los temas predilectos de la oposición republicana, que critica a Biden por ser ciego en la materia y pide regularmente al presidente así como a la vicepresidenta Kamala Harris que se hagan presentes allí.



Activistas de derechos humanos critican la vigencia de la medida, que entre otras cosas permite la expulsión inmediata, sin recurso legal, de los migrantes.



Muchos estados de Estados Unidos advierten sobre una fuerte afluencia de migrantes una vez que se levante el "Título 42", ya que las llegadas ilegales a la frontera con México ya están batiendo récords históricos, con más de 200.000 detenidos solamente en noviembre.

rrg