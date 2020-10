Buenos Aires. El voto de Argentina apoyando el informe de las Naciones Unidas que condena la represión sistemática en Venezuela ha provocado más que un escozor en los sectores más duros del kirchnerismo.

El episodio más reciente es la carta de renuncia de la embajadora ante Rusia, Alicia Castro, por no estar de acuerdo “con la actual política de Relaciones Exteriores”.

“Quiero presentar mi renuncia como embajadora porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores”, planteó Alicia Castro en la carta que se hizo pública el miércoles. Alicia Castro, quien fuera embajadora en Venezuela (2006 -2011)en tiempos de Hugo Chávez, luego en Reino Unido del 2012 al 2015 y en este año fue designada como representante diplomática en Rusia, pendiente de aprobación en el Senado, expresó que “el voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri”.

Castro agradeció a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su nombramiento, sin mencionar al presidente Alberto Fernández, y recordó: agregó: “De hecho, el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: Promover un ‘Cambio de Régimen’ en Venezuela -con idéntica matriz de los operados por Estados Unidos en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional”.

La diplomática informó que el presidente Alberto Fernández intentó convencerla de que no renunciara, pero ella ratificó su alejamiento del puesto diplomático.

“Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea la decisión. Le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos. Le dije que no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y que por lo tanto no era conveniente que asuma en el rol de embajadora”, afirmó en declaraciones radiales a AM 530.

Región se derrumba

La embajadora reivindica el “maravilloso proceso de forja de la unidad regional” junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, “y líderes progresistas de la región como Hugo Chávez, Lula da Silva, Fidel Castro, Pepe Mújica, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, unidos en la diversidad”.

Y admite que “todo se derrumbó con la llegada de Michel Temer, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Lenín Moreno. Los golpes en Brasil y Bolivia con la manipulación del Lawfare y las operaciones mediáticas”.

Añadió que” nadie ha estado más expuesto al linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela”.

No podría seguir instrucciones de Cancillería que no comparto y que considero reñidas con el interés de la Nación. Quiero actuar con responsabilidad y transparencia”, concluyó en su misiva.