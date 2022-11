Algunos países se han resistido al objetivo de 1.5°C en el texto de la COP27: EU

Algunos países se han resistido a mencionar el objetivo global de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados en el texto oficial de la cumbre COP27 de Egipto, según declaró el sábado el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, en la conferencia.

"Tiene toda la razón. Hay muy pocos países, pero unos pocos, que han planteado la cuestión de no mencionar esta o aquella palabra", dijo Kerry al ser cuestionado sobre la oposición de algunos gobiernos a mencionar el objetivo de 1.5°C.

"Pero el hecho es que se adoptó en Glasgow, el lenguaje está ahí. Y sé que (...) Egipto no tiene intención de ser el país que acoja un retroceso de lo que se logró en Glasgow", dijo Kerry, en referencia a la cumbre de la COP del año pasado en Escocia.

Los gobiernos del mundo acordaron en 2015, durante una cumbre de la ONU celebrada en Francia, intentar limitar el aumento medio de la temperatura global a 1.5°C, un pacto bautizado como Acuerdo de París que se consideró un gran avance en la ambición climática internacional.

Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de aumentar desde entonces y los científicos afirman que el mundo corre el riesgo de no alcanzar el objetivo si no hay recortes rápidos y profundos. Superar el umbral de 1.5°C podría desencadenar las peores consecuencias del calentamiento global.

El mundo ya se ha calentado más de 1.1°C con respecto a la temperatura media preindustrial, provocando fenómenos meteorológicos extremos que ya están causando grandes pérdidas económicas.

Muchos países en vías de desarrollo han exigido la creación de un fondo de "pérdidas y daños" que pueda distribuir dinero a los países que luchan por recuperarse de las catástrofes.

Kerry dijo que Estados Unidos no apoyará la creación de un fondo de este tipo y que en su lugar cree que deben utilizarse las plataformas existentes.

"Es un hecho bien conocido que Estados Unidos y muchos otros países no establecerán (...) algún tipo de estructura legal que esté ligada a la compensación o a la responsabilidad. Eso no va a ocurrir", señaló.

"Encontraremos una manera, estoy seguro, de poder tener acuerdos financieros que reflejen la realidad de cómo vamos a enfrentarnos todos a la crisis climática", agregó.