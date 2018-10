Los brasileños residentes en México emitieron su voto en el Consulado de la Ciudad de México para elegir al nuevo presidente de su país.

De acuerdo con el cónsul general de Brasil en México, Wanja Campos da Nóbrega, de los 15,000 brasileños que hay en territorio mexicano, 3,408 estaban registrados para votar.

“Las elecciones del 2018 coinciden con el 30 aniversario de la Constitución de Brasil, son ya 30 años que tenemos la posibilidad de votar por la democracia. Creo que hay una gran conciencia política entre los ciudadanos, somos un país en vía de progreso y con la renovación de mandato siempre están las ganas de hacer del país algo mejor”, detalló.

Hartos de la corrupción de la izquierda

A las urnas de votación llegó Simone Henrique, una brasileña de 49 años, quien opinó que Brasil no cuenta con un buen candidato para ganar la Presidencia.

“No me gusta la actitud de Bolsonaro, ya que es muy radical, pero muchos tienen esperanza en él porque el país es un caos y hay una crisis en todos los sectores y él ha prometido resolverlo de manera dura. Pero Fernando Haddad tampoco es la mejor opción, el poder en manos del Partido de los Trabajadores me ha decepcionado porque ha sumergido al país en los problemas que actualmente vemos, si hay una segunda vuelta entre estos dos candidatos yo anularía mi voto porque ninguno me representa”, enfatizó.

Por su parte, Paulo Pirani, quien radica en México desde hace dos años, precisó que hay una interpretación errónea de la postura de Bolsonaro para desprestigiarlo.

“Creo que hay muchos en contra de Bolsonaro, yo dudo que sean 100% verdad las cosas malas que se dicen de él. Boslonaro representa un cambio en comparación de la extrema izquierda que ha llevado a Brasil por un camino difícil; como militar puede restablecer la seguridad y la economía”, dijo.

María Lucía Ferreira Paulino, de 64 años, defendió que la época del régimen militar fue la que llevó a Brasil a sus mejores momentos de prosperidad y Bolsonaro puede llevar al país de nuevo por esa senda.

“Ya no queremos a la izquierda, las mujeres que han salido a manifestarse contra Bolsonaro son de izquierda, él busca proteger a la mujer y valores como la importancia de la familia y la educación”, puntualizó.

Carlos Araugo dijo que Bolsonaro y Haddad son “pan con lo mismo, quien quede al frente será una víctima más del sistema del país. Brasil necesita seguir el lema de su bandera: orden y el progreso, el combate a la corrupción es un distractor, en Brasil no hay un eficiente sistema de salud, de educación y económico”, enfatizó.