AMLO pide al Congreso peruano autorizar viaje de Pedro Castillo a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó este viernes al Congreso peruano a autorizar la salida del país de su homólogo Pedro Castillo para que asista a la cumbre de la Alianza del Pacífico en noviembre próximo.



"Aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente de Perú", dijo López Obrador, que es conocido popularmente como AMLO, quien debe entregar a Castillo la presidencia temporal del bloque el 25 de noviembre en el estado mexicano de Oaxaca (sur).



"Sería, con todo respeto a sus políticas, un error el que no le permitieran salir porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano. No es un asunto partidista", añadió el mandatario izquierdista en su conferencia de prensa diaria.



Castillo, en el poder desde 2021 para un mandato de cinco años, enfrenta la posibilidad de ser suspendido del cargo, luego de que la Fiscalía lo denunciara ante el Parlamento por dirigir supuestamente una red de lavado de activos y de concesión ilegal de contratos de obras públicas.



En octubre pasado, el Congreso ─dominado por la derecha─ le negó el permiso para visitar El Vaticano y Bélgica.



En agosto también le impidió asistir a la investidura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aduciendo las seis investigaciones que le ha abierto la Fiscalía.



Según la legislación peruana, el presidente necesita autorización del Congreso cada vez que vaya a viajar al extranjero.



López Obrador salió nuevamente en defensa de Castillo, quien el jueves logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptara su solicitud de enviar una misión al país para "promover el diálogo" ante la crisis política, detrás de la cual, según el gobernante, hay un plan de golpe de Estado.



"El presidente Castillo ganó elecciones democráticas, pero no lo dejan. Lleva poco tiempo y lo han estado hostigando", afirmó el mandatario mexicano.

rrg