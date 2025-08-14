Regreso a clases 2025: consejos para ahorrar hasta 50% en útiles y uniformes

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. El inicio de un nuevo ciclo escolar representa un fuerte golpe al bolsillo de miles de papás y tutores de familia, quienes buscan diversas alternativas para abastecer la lista de útiles escolares, comprar uniformes, así como pagar inscripciones y, en muchos casos, colegiaturas.

El gasto que realizan las familias durante esta temporada es de entre 10,000 y 15,000 pesos por estudiante, una cifra que sube cada año a consecuencia de la inflación, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que el desembolso mínimo es de 4,500 pesos.

Los precios de los artículos escolares, como lápices, plumas, gomas, sacapuntas y libretas, aumentó 2.64% en julio, frente al mismo periodo del año anterior, según el Inegi.

Si bien la cifra es menor a la inflación nacional en ese periodo (3.51%), los consumidores perciben aumentos de precios mucho mayores, de hasta 50%, por lo cual se ven obligados a buscar opciones para no gastar más allá de lo que tienen planeado.

Estrategias para ahorrar en el regreso a clases

En un sondeo realizado por El Economista por las calles centro de la Ciudad de México (Mesones y Del Carmen), una zona que se caracteriza por tener precios accesibles, algunas personas compartieron tips para no descarrilar sus finanzas.

Carlos opta por comprar cosas de mayoreo, porque, en su opinión, sale más barato por pieza y tiene material para todo el año.

Comparte que el precio unitario de un lápiz es de dos pesos cuando se compra por caja; el de una pluma, de cinco; el de una goma, de tres; el de una regla, de cuatro y el de un cuaderno, de 22, aproximadamente.

En la papelería de la esquina, un lápiz cuesta cinco pesos; una pluma, seis; una goma, siete; una regla, ocho y un cuaderno, 30.

“Son productos más económicos, muchos de ellos chinos, pero mi hijo tiene nueve años y a cada rato pierde todo”, comenta.

Alva fue por la mochila de sus dos pequeños. Hay desde 150 pesos, “pero no son de la mejor calidad”. En esta ocasión le costaron 900 y 950 pesos. “Hace un año, unas similares, estaban en 700 pesos, sí vi más caro este año”.

Además, dice, en otros años nos regalaban la lapicera o lonchera, pero en éste ya todo es por separado. “Aún así vale la pena, esas mochilas en supermercados o tiendas como Liverpool salen como en 1,500 pesos”.

Nicolás también opta por comprar por mayoreo porque tiene dos hijos y percibe que ahorra de esa forma. “Venir al centro es cansado y hasta tedioso, porque hay mucha gente, pero aquí encontramos los mejores precios”.

Para Samanta, los precios subieron “como la espuma, un 50%, pero ir a tiendas departamentales siempre es más caro”.

Si eres de los que te gusta comprar por mayoreo, una buena opción es asistir a la feria de regreso a clases que organiza Profeco, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 2 de agosto en Expo Reforma, en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Los asistentes podrán encontrar ropa escolar, mochilas, calzado, papelerías y librerías. También habrá algunos servicios gratuitos, como certificado médico y corte de cabello, entre otros. La entrada es gratuita.

Los tips de ahorro de padres de familia

Algunos papás optan por reutilizar artículos del año anterior. Otros siempre comparan antes de gastar, compran con amigos o conocidos para compartir gastos y pagan a meses sin intereses (MSI) para no hacer el gasto de golpe.

En algunos casos hacen un ahorro desde inicio de año para no endeudarse. Tal es el caso de Luis, quien tiene tres hijos y se ve obligado a guardar parte de su dinero desde enero para hacer menos pesada la cuesta escolar.

Una de las ventajas de comprar en negocios establecidos, dice, es que aceptan las tarjetas que da el gobierno, eso ayuda mucho en estos momentos, aunque hay que ver en varias tiendas, porque los comerciantes “hacen su agosto”.

Consejos de la Condusef para un regreso a clases inteligente

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) enumera una serie de tips para hacer más llevadero este regreso a clases.

Revisa si a los cuadernos del año anterior les sobraron hojas y cuántas son, pues puedes tener una libreta completa o armarla juntando las hojas que estén disponibles.

Antes de comprar todo nuevo, revisa si los uniformes, zapatos, tenis, suéteres o chamarras todavía están en buen estado y les quedan a tus hijas o hijos. Incluso los escudos de la escuela y otros accesorios pueden heredarse dentro de la familia.

Haz lo mismo con los útiles escolares: plumas, lápices de colores, juegos de geometría y diccionarios muchas veces siguen siendo útiles. Darles un segundo uso es una forma inteligente de ahorrar.

Recuerda que algunos de estos artículos acompañan a tu hijo durante toda su vida escolar, o en gran parte de ella, y si no los rompe o no los pierde, es un ahorro significativo para el gasto familiar, así que invítalo a que los conserve en buen estado.

Busca los precios que tienen los artículos que te faltan en diferentes lugares: papelerías, supermercados, tianguis y ferias escolares.

Si tienes comunicación con otros padres de familia que tengan a sus hijas o hijos estudiando, ponte de acuerdo con ellos para que hagan compras de mayoreo.

Recuerda que así sale más barato y después solo tendrían que repartirse (si hacen una sola compra) o intercambiar algunos útiles (si unos compran unas cosas y otros otra), así puedes ahorrar algo de dinero.

Evita comprar artículos innecesarios que a veces se cuelan entre los demás útiles, porque se ve bonitos y que solemos llevar de forma impulsiva.

Durante el regreso a clases, muchas papelerías y tiendas ofrecen descuentos, programas de puntos o promociones si compras en grandes cantidades o si pagas con tarjeta de crédito. Aunque pueden parecer buenas oportunidades, es importante tener cuidado.

Pagar a MSI puede sonar perfecto, pero piensa que podrías seguir pagando ese cuaderno, ¡cuando ya ni lo esté usando tu pequeña o pequeño! Analiza la compra, evita perder el control de tu presupuesto.

Conocido como e-commerce, esta es una manera que te permite comparar precios sin salir de casa. Además, en línea es probable que existan ofertas especiales o descuentos adicionales que te permiten ahorrar un poco más, o bien, confirmar que no vale la pena comprar en algún comercio en específico.