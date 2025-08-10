Lectura 2:00 min
Consejos para elegir apps para el regreso a clases
En este inicio escolar, la Revista del Consumidor te trae una lista de aplicaciones que puedes revisar para que tus hijos aprovechen al máximo sus clases.
Cada vez es más común que en los salones de clases se integre la tecnología, por eso es importante conocer las aplicaciones que tus hijos pueden utilizar, así como para qué sirve cada una; ante ello, la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ofrece una guía práctica.
Estos datos servirán para que en el próximo inicio del ciclo escolar 2025-2026, padres y estudiantes seleccionen las aplicaciones que consideren más útiles y seguras durante este regreso a clases.
Te puede interesar
Apps que destacan
Organización:
- Classroom: gratuita, aunque con interfaz poco amigable.
- Notion: muy personalizable, con funciones avanzadas de paga.
- Todoist: funciona sin conexión; algunas funciones requieren suscripción.
Gestión del aprendizaje:
- Moodle: gratuita y adaptable al estilo de estudio.
- Canvas: de pago; se integra fácilmente con otras herramientas.
- Anki: de pago; aprendizaje visual e interactivo.
Herramientas interactivas:
- Khan Academy: videos y ejercicios gratuitos.
- Jade Autism: estimula habilidades sociales en niños con autismo; de paga.
- Kids A-Z: libros digitales seguros; requiere cuenta institucional y es de paga.
Idiomas:
- Duolingo: gratis, interactivo y variado.
- Babbel y Memrise: de paga, con lecciones personalizables.
Concentración:
- Forest, Calm y Focus@Will: todas de paga, ofrecen técnicas para mejorar la atención y reducir el estrés; sólo la primera está en español.
Videoconferencias:
- Zoom y Google Meet: tienen versiones gratuitas con tiempo limitado.
- Microsoft Teams: es gratuito, pero limitado al ecosistema Microsoft 365.
¡Elige bien!
La Revista del Consumidor te ofrece varios consejos clave:
- Configura tu dispositivo.
- Verifica los enlaces.
- Examina las políticas de privacidad.
- Utiliza el control parental.
- Crea una contraseña de acceso segura.
- Evalúa la versión gratuita.
- Evita las aplicaciones con publicidad excesiva o que te manden enlaces externos.
- Desactiva la renovación automática.
- Consulta los términos y condiciones.