Estos fueron los productos de la canasta básica que más subieron y bajaron en julio

Ese huevo por las mañanas de julio te salió un poco más caro o los tacos y tortas que comiste en tu trabajo. Estos fueron algunos de los productos que más incrementaron su precio en el séptimo mes de 2025.

Y es que, durante julio la inflación se ubicó en 3.5%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el nivel más bajo desde finales de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) explica que el INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Los productos cuyas variaciones de precios al alza fueron el huevo, la vivienda propia, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como el transporte aéreo. Mientras que a la baja encontramos el pollo, la uva, el aguacate y el jitomate.

El top ten de los que más bajaron y subieron

En México, la canasta básica incluye alimentos como maíz, frijol, arroz, carnes, leche, frutas y verduras, así como productos de higiene y limpieza.

En el mes de julio, estos fueron los productos de la canasta básica que incidieron en el incremento de precios:

Huevo (5.91)

Vivienda propia (0.29)

Loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.54)

Transporte aéreo (8.90)

Otros alimentos cocinados (0.90)

Lechuga y col (17.44)

Restaurantes y similares (0.43)

Papa y otros tubérculos (4.56)

Cebolla (7.39)

Nopales (13.04)

Mientras los productos que más redujeron su precio fueron:

Pollo (-3.61)

Uva (-18.35)

Aguacate (-6.01)

Jitomate (-1.91)

Detergentes (-0.92)

Papaya (-8.40)

Limón (-6.47)

Tomate verde (-4.47)

Guayaba (-9.80)

Azúcar (-2.06)

Estrategias para hacerle frente a la inflación

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), refiere que las familias deben hacer un plan para enfrentar a la inflación.

“Con este plan se persigue el objetivo de que toda la familia esté consciente e involucrada en la situación económica para aportar a los ingresos familiares, así como revisar y reducir los gastos de manera comunitaria, es decir, adecuar nuestros hábitos de consumo”, explica.

Por ello, recomienda aplicar estos consejos prácticos que preparan a las familias para los cambios bruscos en los precios de bienes y servicios que se consumen habitualmente:

Elabora un presupuesto familiar con el detalle de ingresos y gastos. Hecho lo anterior, no tomes una decisión de compra hasta que hayas comparado precios y calidad. Independientemente de que tu compra sea física o electrónica, elabora una lista de productos necesarios. Da oportunidad a las marcas más económicas que garanticen una buena calidad, aunque no sean las que acostumbras o tus favoritas. Ten cuidado con algunas ofertas. El llamado 2x1 es un anzuelo que con frecuencia hace a las personas comprar cosas que no necesitan. Haz un análisis detallado de gastos prescindibles, pequeños y recurrentes, también llamados “gastos hormiga”. Otra buena estrategia para afrontar la inflación es anticiparse a la compra de bienes o productos que una familia necesitará en un futuro próximo. Posterga gastos no indispensables mientras el entorno inflacionario permanece. En lugar de dejar tus recursos en una cuenta de depósito, busca invertir. En la medida de lo posible, diversifica tus fuentes de ingreso para que no dependas de una sola que te haga estar en problemas si llega a faltar.

“Entender el significado y las consecuencias de la inflación, ayuda a establecer objetivos financieros claros para tomar mejores decisiones y hacer inversiones que generen beneficios para todo el núcleo familiar”, considera el organismo.