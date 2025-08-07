¿Pierden valor los billetes rotos o manchados? Banxico aclara dudas frecuentes

El efectivo es el medio de pago favorito entre los mexicanos. En compras de 500 pesos o menos, 85% de la población adulta prefiere el cash. La proporción se reduce marginalmente, a 73%, en montos mayores, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

Esta preferencia propicia que, a diario, circulen miles de billetes en las calles del país, los cuales, por el uso continuo, suelen tener un desgaste natural o afectaciones mayores, como rupturas, tachaduras y manchas.

¿El papel moneda pierde su valor si presenta alguna de esas afectaciones? Esto dice el Banco de México (Banxico) al respecto.

Billetes desgastados, despintados o decolorados

El instituto central es muy claro en este caso: no pierden su valor. Este tipo de piezas se clasifican como “billetes deteriorados”, por lo cual los bancos deben retirarlos de circulación para ser sustituidos por piezas en buenas condiciones.

Billetes con sellos o anotaciones

Sólo pierden su valor cuando contienen “palabras, frases o dibujos en forma manuscrita, impresa o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial.

El Banco de México enumera tres ejemplos en este tema:

"PNL Anula tu Voto” (mensaje político dirigido al público)

“Salve San Patricio, quien tenga este billete tendrá mucho dinero, escribir 10 billetes” (mensaje religioso dirigido al público).

“Compra en Almacenes WesMex” (mensaje comercial dirigido al público).

En cambio, las unidades que contengan otro tipo de anotaciones sí conservan su valor. Entre ellas pueden ser bigotes dibujados, nombres, números o símbolos.

Billetes con manchas

Banxico explica que las piezas con manchas de grasa, aceite, pintura, tinta, sangre o cualquier otra sustancia, sí tienen valor. Sin embargo, sólo cuando sea evidente que no han sido manchados con la intención de ocultar algún mensaje dirigido al público de tipo religioso, político o comercial.

“Si tu billete está roto, maltratado, despintado, manchado o con anotaciones sigue siendo válido, si tienes problemas para que te los acepten, acude a una sucursal con servicio de canje, es un servicio gratuito y no necesitas ser cuentahabiente”, señala Banorte.

Billetes alterados

Se trata de una pieza formada por dos o más fracciones de diferentes billetes. “Esta pieza ya no tiene valor; por tal motivo, no hay que añadir nada a un billete, excepto cinta transparente para unir o evitar que un rasgado continúe”, detalla Banxico.

Billetes rotos, incompletos o mutilados

El papel moneda que está roto no pierde su valor. En este caso, lo ideal es pegarlo con cinta transparente. Si se repara con cinta canela, para aislar o de papel, entre otras, se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.

Los billetes con pequeñas porciones faltantes (aproximadamente el tamaño de una moneda de 10 pesos) se consideran como unidades “deterioradas” y conservan su valor.

¿Dónde se cambian?

Si recibiste un billete en malas condiciones, lo ideal es cambiarlo para que se analice y, en su defecto, se cambie por otro en buen estado.

Banco de México pide acudir a la mayoría de las sucursales bancarias para hacer uso del servicio gratuito de canje de billetes y monedas. Aquí puedes consultar los establecimientos que participan.

En el caso de las piezas presuntamente falsas se envían al Banco de México para su análisis en forma gratuita, a través de cualquier banco.

De acuerdo con la Condusef, la sucursal te debe entregar un recibo con los datos del billete (denominación, número de folio, serie y fecha de emisión), tus datos personales (nombre, domicilio y teléfono), así como los datos de la sucursal bancaria.

Dicho recibo contiene un número de folio y fecha con los cuales podrás dar seguimiento al resultado de la revisión del Banco de México, quien tendrá un plazo de 20 días hábiles bancarios para emitir su resultado. Si el billete resulta ser falso, no habrá reembolso.

El límite por operación para solicitantes que no sean clientes de la institución de crédito es de tres mil pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación. No hay límites en importes ni en piezas por operación para clientes de la institución de crédito.