¿Cómo atienden las afores tus quejas? Esto dice el IDATU de la Condusef

El servicio que te prestan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sí importa y al cuarto trimestre de 2025, esto refleja el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Para qué sirve esto? Además de los rendimientos que ofrecen las afores, el servicio es un factor clave para considerar al elegir una afore. En ese sentido, este indicador sirve para que conozcas cómo responden ante las reclamaciones las 10 administradoras que forman parte del sistema.

¿Qué mide el IDATU?

El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) evalúa aspectos como los tiempos de respuesta, la gestión de quejas y las acciones correctivas implementadas por las instituciones.

Además, permite a los usuarios comparar la atención de diferentes entidades financieras y tomar decisiones informadas al momento de contratar productos o servicios.

Se basa en criterios específicos que consideran la gestión electrónica, la gestión ordinaria y la conciliación con un puntaje total que refleja el desempeño de cada institución.

Es una herramienta, dice la Condusef, que promueve la competencia y mejora la calidad del servicio en el sector financiero.

En ese sentido, destacan Afore XXI Banorte que fue la única que obtuvo 10 e InverCap que se colocó al final de la tabla con 6.8. A continuación la tabla completa:

¿Quién es quién en atención de las quejas? Afore Puntuación Afore XXI Banorte 10 Profuturo 9.99 PensionISSSTE 9.87 Banamex Afore 9.86 Afore Coppel 9.74 Afore Azteca 9.46 Inbursa Afore 9.11 Sura 8.48 Principal 8.03 InverCap 6.80

Otros indicadores que califican a las afores

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) también tiene un índice que mide los servicios de las afores, uno de ellos es Monitor Afore, conformado por varios indicadores que miden la eficacia, eficiencia y calidad en la atención y los servicios que ofrecen las administradoras a los usuarios.

Uno de estos indicadores es el que mide el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en una sucursal. Estos son los resultados:

Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en alguna sucursal Afore Puntuación Banamex

9.31 Afore XXI Banorte



9.00 Coppel

8.96 Inbursa

8.34 PensionISSSTE



8.21 Invercap



7.83 Profuturo

7.79 Principal



7.68 Sura 7.23 Azteca



5.47

La Consar explica para seleccionar la mejor administradora, se deben tomar en cuenta tres factores: rendimientos que te da a ganar, comisión que te cobra y servicios que te ofrece.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx